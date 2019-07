Recuperati i due alpinisti francesi bloccati lungo la cresta Est del Monviso per la troppa nebbia

I due alpinisti francesi bloccati da questo pomeriggio lungo la cresta est sono stati recuperati illesi dall'eliambulanza 118 e ricondotti al Rifugio Quintino Sella.

Dal primo pomeriggio erano bloccati a causa della nebbia sulla cresta Est del Monviso.

Dai primi dati in possesso dai soccorritori sono risultati essere da subito illesi ma incapaci a proseguire e a fornire indicazioni precise sulla loro localizzazione. A causa del maltempo non è stato possibile il recupero immediato con mezzo aereo. Ai dispersi era stato consigliato di non muoversi.