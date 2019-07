Detenuto del carcere di Cuneo dà fuoco ad alcuni indumenti nella notte: evacuate due intere sezioni

Una notte particolarmente movimentata quella del 24 luglio, per gli agenti, i detenuti e gli operatori del carcere "Cerialdo" di Cuneo. Una notte che ha visto - nella terza sezione giudiziaria - scatenarsi un principio d'incendio che ha messo in allarme praticamente l'intera struttura.

La segnalazione è arrivata al nostro giornale nella giornata di oggi (giovedì 25 luglio) via email. Secondo le informazioni - poi confermate dal direttore della struttura di detenzione, Giorgio Leggieri - a notte ormai inoltrata un detenuto è riuscito ad appiccare il fuoco ad alcuni indumenti e oggetti personali presenti nella propria cella (con ogni probabilità per richiamare l'attenzione degli agenti in quel momento di turno, trattandosi di un soggetto con necessità particolari).

La presenza delle fiamme ha richiesto quindi l'attivazione del piano d'evacuazione della sezione - comprendente circa 60 detenuti, più altri 60 della quarta sezione - , più per prassi che per la reale pericolosità dello scenario, che ha assicurato l'estinzione dell'incendio e la messa in sicurezza delle aree coinvolte.

"Si tratta purtroppo di eventualità che possono verificarsi nella vita del carcere - ha assicurato il direttore Leggieri - , che bisogna saper affrontare. Ed è stato fatto con un lavoro di team importante ed efficace che ha coinvolto oltre agli agenti di turno anche diversi colleghi fuori servizio".

A seguito delle attività alcuni agenti hanno inalato cospicue quantità di fumo e sono stati portati al pronto soccorso con i sintomi di intossicazione da monossido di carbonio. Non si segnalano comunque feriti di più grave entità.