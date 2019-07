"Mirabilia" arriva a Vottignasco con lo spettacolo "Naufragata"

Domenica 4 agosto il Festival Mirabilia approderà a Vottignasco. La giornata, nata dalla collaborazione tra l'associazione turistica Pro Loco di Vottignasco e IdeAgorà prevede un ricco programma che partirà dal pomeriggio con giochi, spettacoli e animazioni di strada, proseguirà con un momento di street food per concludere con un grande evento di circo: lo spettacolo "Naufragata" della compagnia Circo Zoé, compagnia più volte presente con i suoi spettacoli al Festival Mirabilia.

“Siamo molto soddisfatti per la nascita di questa collaborazione tra il Festival delle Grandi Orchestre, Mirabilia e Musicando, tre Festival molto importanti sul nostro territorio. Siamo convinti che quella di domenica 4 agosto sia solo l'inizio di una collaborazione che crescerà ulteriormente nei prossimi anni” dichiara Paolo Ballatore, Presidente dell’associazione turistica Pro Loco di Vottignasco.

"Mirabilia 2019, - One Land, One Festival -, è un'edizione che si caratterizza per la sua fluidità sul territorio; questo processo è strumento di collegamento e fonte di stimolo e ci ha permesso di conoscere belle realtà con cui siamo lieti di collaborare" dice Fabrizio Gavosto, Direttore artistico del Festival nato nella Città degli Acaja.