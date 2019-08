Il Baladin Open Garden vi aspetta per un programma settimanale molto speciale

Ecco le proposte della settimana al Baladin Open Garden:

MARTEDI’ 6 AGOSTO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

CINEMA & EASYFOOD

Inizia il mese dedicato alla commedia francese. 4 incredibili grandi film per farvi divertire al Baladin Open Garden. Iniziamo con "Il condominio dei cuori infranti". Immaginate un vecchio e malridotto condominio nella periferia di Parigi, dove all'interno potete incontrare: un astronauta disperso, un teenager annoiato, un attrice in crisi, un'infermieta notturna, una signora molto ospitale e un aspirante fotografo. Un commedia fatta per ridere, piangere, provare tenerezza ed emozionarsi: la quotidianità, la fuga dal reale e la ricerca dei sogni, il tutto raccontato con una leggerezza irreale. Ad accompagnare la pellicola "il cous cous" da gustare prima, dopo e durante. Cucina street e birra viva Baladin disponibili dalle 18.00





MERCOLEDI’ 7 AGOSTO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

SERATE SPETTACOLO - MUSICA

Qualcuno di voi sa stare senza musica? Qui sicuramente NO. Questa sera due grandi artisti protagonisti nel Baladin Open Garden. Nicolas Roncea: cantautore italo-francese. In due parole: intenso e sfacciato. Mau Nera: un gruppo composto da 5 musicisti italiani in un atmosfera funky-punk inglese. Tutti gli elementi per farvi passare una serata indimenticabile. Show al tramonto.





GIOVEDI’ 8 AGOSTO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

STREET FOOD ALL'ITALIANA

Non sono semplici uova. Ma sono "J'euv di Piozzo". Ospite della serata l'agricoltore David Gallo, ovviamente di Piozzo. La particolarità? L'alimentazione delle sue galline è prevalentemente a base di meliga a 8 file e bocconcini di zucca (piozzese!) che donano al tuorlo un colore arancio molto acceso. A cucinarli ci pensa Christian Meloni del Rio, chef intraprendente di Casa Baladin. Dai piatti street come "l'avocado toast" a quelli gourmet come "l'uovo cotto a bassa temperatura". Non vi resta che venire al Baladin Open Garden! E non vi preoccupate, a chi non piace l'uovo, c'è sempre la cucina street di Baladin. Siamo aperti dalle 18.00 fino a notte fonda!





VENERDI’ 9 AGOSTO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

DJ SET E BEER COCKTAIL AREA

Dj Bubu vi sta già aspettando. Luci pronte! Casse accese! Vinili selezionati! Il club "underground" più esclusivo di sempre e tutto nella cantina storica del Baladin Open Garden. Nella zona cocktail potete scoprire gli incredibili miscelati Baladin. Questa settimana vi proponiamo RED PASSION: vermouth rosso, mirtillo, rosa e Mama Kriek Baladin. E non dimenticatevi di assaggiare il Beermouth Baladin con la nostra tonica al fieno!





SABATO 10 AGOSTO

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

PIZZA ALLA ROMANA E SERATA POP

Tutta la sera musica POP di tutti i tempi e le nostre freschissime POP Beer! Lasciatevi tentare dalle pizze di Alessio Borrelli, pizzaiolo romano, trasferito a Piozzo per farvi scoprire i segreti della panificazione e della vera pizza "de Roma". Ogni sabato vi proponiamo le anteprime con tanti gusti freschi ed estivi per farvi innamorare del nostro parco. Vi aspettiamo dalle 18.00 al Baladin Open Garden.

DOMENICA 11 AGOSTO

ORARI DEL PARCO: dalle 10.30 alle 00.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

LA DOMENICA AL GARDEN

Ogni domenica una nuova sfida per noi e per voi! La domenica al Garden inizia molto presto, dalle 10 vi aspettiamo per la visita al birrificio (per prenotare visite@baladin.com) direttamente con Teo. Nel Baladin Open Garden attività per tutti: animazione bimbi dalle 11 con il LUDOBUS e i giochi d'altri tempi. Nel pomeriggio non perderti i laboratori "dalla terra con le mani". Si inizia con la caccia al tartufo e si prosegue con gli abbinamenti tra verdure, formaggi e trote. Alle 16.00 Marta vi aspetta in cioccolateria per raccontarvi il mondo della fava di cacao. Vieni al Garden, fai la spesa nel mercato Rac-contadino e usa le griglie a disposizione per cucinare in autonomia. La domenica porta il marchio Baladin!