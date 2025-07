La Bohème a Fossano: verso il tutto esaurito per la prima del 19 luglio

È già un successo ancora prima di andare in scena: la prima rappresentazione de La Bohème di Giacomo Puccini, prevista per sabato 19 luglio alle ore 21 presso l’Auditorium Calvino Paglieri di Fossano (CN), sta registrando un’affluenza straordinaria e i biglietti sono ormai quasi esauriti.

Lo spettacolo, parte del progetto "Norma Fantini Opera Contest", rappresenta il culmine di un percorso formativo d’eccellenza rivolto a giovani talenti lirici internazionali, selezionati attraverso un concorso svoltosi lo scorso marzo. Un’iniziativa fortemente voluta e organizzata dall’Associazione Culturale Territori, in collaborazione con More News e Fondazione Fossano Musica, con l’obiettivo di promuovere nuove voci della scena operistica.

A dirigere l’orchestra della Fondazione Fossano Musica sarà il Maestro Aldo Salvagno, figura di spicco nel panorama musicale internazionale. Accanto a lui, il Coro San Gregorio Magno di Trecate e il Coro di voci bianche della Fondazione Fossano Musica, guidati da Erika Santoru e Paolo Tarolli, daranno vita a una delle opere più amate e toccanti di sempre, con la regia di Alessio Pizzech e la supervisione artistica del celebre soprano Norma Fantini.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo all’iniziativa, rendendo questa prima serata un appuntamento praticamente sold out. Restano pochissimi posti per il 19 luglio, ma è possibile acquistare i biglietti anche per la replica prevista domenica 20 luglio, sempre alle ore 21, presso l’Auditorium Calvino Paglieri.

I biglietti hanno un costo di 20 euro, con riduzioni per under 25 e over 65, mentre l’ingresso è gratuito per persone con disabilità e bambini sotto i 12 anni.

Per l’acquisto dei biglietti e tutte le informazioni utili, è possibile visitare il seguente link.

Un evento da non perdere, che promette emozione, talento e grande musica. Il tutto reso possibile anche grazie al sostegno di Libellula Software e Paneco Ambiente.