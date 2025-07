Mondovì, capolavoro inedito: arriva un rarissimo disegno di Degas

Prosegue con grande successo la mostra “Dall’Impressionismo alla Modernità – I Maestri della Luce e del Colore”, ospitata all’interno del polo espositivo di Santo Stefano, straordinario scrigno barocco nel cuore di Mondovì. Inaugurata lo scorso 15 marzo, l’esposizione ha già attirato migliaia di visitatori, affascinati da un percorso che celebra l’evoluzione della pittura moderna attraverso opere di grandi maestri come Monet, Renoir, Pissarro, Manet e molti altri.

Dagli scorsi giorni, il percorso si arricchisce di un’aggiunta eccezionale: un rarissimo disegno a matita di Edgar Degas, dal titolo “Portrait d’Eugène Manet”, esposto per la prima volta a Mondovì. Si tratta di un’opera delicatissima, segnata da un tratto lieve e quasi evanescente, tanto fragile da essere protetta da un velo scuro che il visitatore potrà sollevare con cautela. Un gesto che diventa quasi un rito intimo, un momento sospeso tra arte e poesia.

«Il tempo lo porta via…», dichiara il curatore della mostra, Vincenzo Sanfo. E davanti a quella traccia che sembra dissolversi sotto gli occhi, pare di sentire Manet sussurrare: «Trattieni quel segno, prima che svanisca nell’aria». Per la sua estrema delicatezza, il disegno sarà visibile solo per un mese. Una scelta dettata dall’esigenza di proteggerlo dagli agenti esterni, che potrebbero comprometterne la conservazione. L’iniziativa porta la firma dell’associazione culturale Be Local, già promotrice della mostra e attiva nella valorizzazione del polo espositivo dell’ex Chiesa di Santo Stefano.

«Ogni giorno questo lavoro ci appassiona sempre di più», affermano gli organizzatori dell’associazione, Stefano Gribaldo e Paola Demasi. «L’aggiunta del disegno di Degas, resa possibile grazie alla preziosa collaborazione del curatore Vincenzo Sanfo, arricchisce ulteriormente un percorso già ricco, coinvolgente e immersivo. Oltre alle oltre 70 opere in esposizione, abbiamo creato un’esperienza che ricrea un caffè parigino, con le suggestioni delle vecchie sedute in ferro battuto e una ricca libreria da poter consultare e leggere, per immergersi nel tempo. È possibile anche ammirare un’animazione del celebre dipinto di Renoir, con i personaggi che si muovono sullo sfondo. È una mostra da vedere, ma soprattutto da custodire nella memoria».

La mostra rappresenta un’occasione unica per immergersi nella magia dell’Impressionismo, tra dipinti, incisioni, disegni, litografie e sculture che raccontano la rivoluzione della luce e del colore nella pittura moderna.

Per informazioni su orari e aperture: www.belocpiemonte.it