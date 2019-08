Finisce in un silos a Santa Vittoria d'Alba: grave un 54enne

Un grave incidente sul lavoro è occorso intorno alle 17 di oggi, mercoledì 21 agosto, al confine tra i Comuni di Santa Vittoria d'Alba e Monticello d'Alba.

Per cause ancora da chiarire, il 54enne L.D. è finito in un silos, all'interno di un'azienda agricola della zona: raggiunto dai soccorsi, avrebbe subito l'amputazione di un piede, a seguito delle gravi ferite riportate.

L'intervento è al momento tuttora in corso: sul posto sono giunti Vigili del Fuoco, 118 con elisoccorso e medicalizzata e Spresal CN2.