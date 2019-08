Fossano, Davide Sordella saluta Vocalmente 2019: "Una boccata d'aria fresca"

Gentile Direttore,

Vocalmente 2019 è stata una bellissima edizione innanzitutto per la location: “piazzetta delle uova”. Un angolo raccolto di Fossano che si è trasformato in questi mesi in una vera e propria “piazza della musica” con attività e concerti che spaziano dal jazz alla classica, da maggio sino a settembre.

I concerti sono stati di altissimo livello con gruppi internazionali, alcuni per la prima volta in Italia come “Idea of North” dall’Australia, ma la vera “boccata di aria fresca” l’hanno portata i partecipanti dell’Accademy con studenti da tutto il mondo che hanno riempito con la loro freschezza e passione per il canto le giornate e le serate fossanesi.

Sono questi giovani l’incarnazione della speranza, la dimostrazione vivente che l’umanità avrà un futuro splendente nonostante tutti gli sforzi per distruggerla. Vocalmente è fatta da tante voci di persone diverse provenienti da paesi, lingue e culture diverse che scelgono di cantare insieme perchè, citando Mina, “il rumore stesso dell’esistenza è canto: canta l’acqua, il vento, cantano le fronde degli alberi, le pietre, cantano gli animali e insieme a loro canta anche l’uomo.”

Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questo piccolo miracolo: Istituzioni, Sponsor, Docenti, Alunni, Musicisti, Pubblico, Tecnici e Volontari.

Vi aspettiamo a Fossano per Vocalmente 2020!

Davide Sordella - Presidente Fondazione Fossano Musica