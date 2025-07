Onde di Terra fa tappa a Savigliano

Dopo aver superato la soglia record di 26.000 spettatori, il film rivelazione di Andrea Icardi arriva a Savigliano per una serata speciale, in collaborazione con il Museo Ferroviario Piemontese, dove sono state girate alcune scene del film.

L'appuntamento è fissato per sabato 2 agosto alle ore 21, presso il Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano, dove "Onde di Terra", il film che racconta con poesia e autenticità la storia di una terra e della sua gente, accoglierà il pubblico per una proiezione all'insegna dell'emozione e della memoria.

Il film, che ha già conquistato il pubblico di tutta Italia e anche all'estero, continua a raccogliere applausi nelle sale piemontesi grazie al circuito regionale Movie Tellers, dove è accolto come una vera sorpresa del cinema indipendente italiano.

La collaborazione con il Museo Ferroviario Piemontese celebra il legame profondo tra "Onde di Terra" e la storia locale, sottolineando il tema del viaggio e della migrazione che attraversa il film, metafora di partenze e ritorni.

Andrea Icardi, autore e regista, sottolinea: "Onde di Terra è una produzione indipendente che racconta la Langa degli anni Settanta e la forza delle sue radici attraverso una storia di donne, di migrazioni e di scelte difficili. Abbiamo trasposto questa vicenda sulla pellicola con una narrazione che è stata giudicata intensa e coinvolgente, tanto da meritare prestigiosi premi internazionali, in cui la suggestiva colonna sonora di Enrico Sabena diventa elemento narrativo al pari delle interpretazioni degli attori, che hanno saputo offrirci interpretazioni davvero di alto valore".

Una serata da non perdere per chi vuole riscoprire un cinema che parla al cuore e alla storia di un territorio. Per l’occasione sarà presente il regista Andrea Icardi e i volontari del Museo offriranno una breve visita guidata alla scoperta dei tre rotabili, utilizzati durante le riprese del film.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Per informazioni: savigliano@museoferroviariopiemontese.it

UN FILM CHE RACCONTA L'ANIMA DELLE LANGHE

Ambientato negli anni '70, Onde di Terra restituisce un affresco autentico della vita nelle Langhe in un periodo di trasformazione epocale. La trama si sviluppa attorno a Fulvia, una giovane calabrese che, attraverso un matrimonio combinato, si trasferisce nelle Langhe per incontrare un uomo che non è come appariva nelle lettere ricevute durante il fidanzamento. Fulvia è una donna appassionata e coraggiosa, ligia, determinata a interpretare il proprio destino e a non esserne succube, emblema di schiere di donne che dal Sud giunsero nelle Langhe a rischio di spopolamento, per sposare contadini che nessuna aveva voluto.

Autenticità e poesia si intrecciano nella narrazione, arricchite dalla suggestiva colonna sonora di Enrico Sabena, che è stata inserita tra le 100 migliori del 2024 dal magazine "Colonne sonore".