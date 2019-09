Maltempo fa disastri sulle colline dell’Albese. Corso Langhe e corso Cortemilia invase dall’acqua. Grandine sui vigneti del Barolo (FOTO E VIDEO)

E’ un nubifragio dalle conseguenze pesantisissime quello che si sta abbattendo in questi minuti su Alba e sui centri più prossimi alla capitale delle Langhe



La pesante precipitazione che ha interessato la città a partire dalle ore 17 di oggi, giovedì 5 settembre, sta causando allagamenti e disagi in corso Cortemilia, ma anche in corso Langhe, dove si registra l’esondazione del rio Misureto .



Sul posto è presente l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio, insieme ai responsabili della Protezione civile e alle squadre degli operai del Comune, all’opera per i primi interventi.

Alle ore 19 i vigili del fuoco di Cuneo segnalavano 81 interventi in attesa. Nelle zone allagate sono impegnate ben dieci squadre di pompieri. Sono state richiamate/trattenute in servizio 18 unità fra turno C e turno D.

E' stata anche aperta la sala emergenza.





Pesantemente colpite anche le zone di cantina Roddi, del Gallo, di Grinzane e di La Morra, dove la precipitazione ha assunto la forma di una grandinata che fa temere per le possibili ricadute sulle operazioni della vendemmia.

A GRINZANE GRANDINE E ALLAGAMENTI

Situazione critica anche in territorio di Grinzane, prima colpita da una pesante grandinata, poi dalla pioggia scesa violentemente nel tardo pomeriggio e che ha causato i maggiori disagi in Piana Gallo, dove il sindaco Gianfranco Garau sta monitorando la situazione insieme ai volontari della Protezione Civile.

La grande quantità d’acqua scesa dalla collina di Parea ha convinto il primo cittadino a disporre la chiusura della strada nel tratto di collegamento tra Piana Gallo, nella zona del Bar San Carlo, e la Sp3 Bis (Cantina Roddi).

DIANO D’ALBA: SMOTTAMENTO IN VIA PITTATORI,

SI TEMONO DANNI INGENTI SULLA VENDEMMIA



Nel centro dianese situazione stradale sostanzialmente sotto controllo, ma a preoccupare sono le possibili conseguenze della grandinata caduta nel pomeriggio.

"C’è stata qualche piccola frana, come quella scesa in via Pittatori – spiega il sindaco Ezio Cardinale –, ma le ditte che operano per il Comune sono già all’opera per il ripristino della normale circolazione stradale. Ben più gravi temo che i siano i danni alle nostre agricole, colpite nei vigneti proprio alla vigilia della vendemmia. Spero veramente di sbagliarmi e di essere smentito, ma temo che questa volta si tratti purtroppo di danni molto seri. Domani si capirà meglio, in ogni caso".