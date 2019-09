Strada sterrata resa impraticabile dalla pioggia: ambulanza resta bloccata sulla collina di Busca

Oltre un'ora di lavoro, nel pomeriggio di ieri 8 settembre, per rimettere in strada un'ambulanza rimasxta bloccata sulla collina di Busca, in località Madonna del Campanile.

A causa delle piogge, la strada sterrata che l'ambulanza stava percorrendo per un intervento, è diventata particolramnete insidiosa e il mezzo è rimasto letteralmente bloccato, rischiando di cappottare.

I vigili del fuoco, allertati, sono riusciti a rimettere il mezzo sulla strada e a portarlo fuori dal sentiero.

Il malato è stato invece raggiunto a piedi dagli operatori dell'ambulanza, in quanto non era in alcun modo possibile proseguire con il mezzo.