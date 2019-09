Alba: modifica temporanea alla viabilità cittadina

Per consentire lo svolgimento della manifestazione podistica “12° Corri sotto le torri Alba nel cuore”, domenica 15 settembre, dalle ore 7 alle ore 10:30, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Garibaldi, negli stalli di sosta ubicanti lungo tutto il perimetro dell’Istituto Magistrale “L. da Vinci” e negli 8 stalli di sosta ubicati dal lato attiguo al distributore di carburante.

Causa lavori di restauro dei pinnacoli della Cattedrale di San Lorenzo, giovedì 12 e venerdì 13, dalle ore 8 alle ore 18 è stata istituita la chiusura al transito veicolare di via Vida, tra via Coppa e piazza Rossetti.

Sono previsti: il doppio senso di circolazione veicolare per i residenti e le attività insediate in via Coppa e via Vida (tratto chiuso); la presegnalazione di “via Vida chiusa” in via Coppa angolo via Calissano e la deviazione del traffico veicolare autorizzato da piazza Risorgimento verso via Manzoni.