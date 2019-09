A Upega la 21ª edizione del Laboratorio Corale dell'Associazione “Troubar Clair” di Bordighera

Il Laboratorio Corale è un progetto dell’Associazione “Troubar Clair” di Bordighera al fine di sperimentare tecniche e divertimento del cantare in coro. Giunto ormai alla 21ª edizione, il Laboratorio Corale si svolgerà quest’anno a Upega (CN) dal 13 al 15 settembre.

A dirigerlo Francesco Lambertini, Direttore di numerosi Cori genovesi (Polyphoniae Studium, Coro polifonico moderno, Coro da Camera ed Ensemble S. Molinaro del Teatro C. Felice, Coro del Liceo classico Colombo di Genova) che accompagnerà i partecipanti in un percorso che ha per titolo: “Choir in Pop”.

La “pop song” e la “folk song” hanno ormai acquisito dignità di espressione artistica anche in ambito corale. Si tratta di un brevissimo viaggio attraverso alcuni esempi di famosi evergreen di ieri e di oggi, dal Quartetto Cetra ai Coldplay, dall’età del jazz ai cantautori.

Il Laboratorio si concluderà con un Concerto di fine Corso che si terrà alle ore 16 presso la Pro Loco.

Questo il programma di studio:

SAVONA-GIACOBETTI

(arr. Pozzi)

Il cammello e il dromedario

CARNAVALITO POPULAR ARGENTINO

Canten Senores Cantores

COLDPLAY

(arr. coro Liceo Colombo di Genova)

Viva la vida

FABIO CONCATO

Rosalina

(arr. Lambertini)

LOUIS PRINA

Sing, sing, sing

(arr. Lambertini)