Saluzzo, open days all’Apm per conoscere i corsi di musica e teatro

Nel mese di settembre ripartono a pieno regime le attività della Scuola APM e con esse tornano allievi e appassionati pronti a intraprendere un nuovo anno di musica e teatro nella sede di Via dell’Annunziata, 1b.

Al fine di introdurre tutte le attività dell’anno e di presentare il corpo docente, la Scuola propone delle giornate a “porte aperte”: il 18 e 19 settembre dalle 15 alle ore 19, saranno presentati i corsi del Dipartimento di Musica, il 23 e 24 settembre i corsi del Dipartimento di Teatro.

Neofiti e musicisti che intendono intraprendere o perfezionare il loro percorso artistico potranno incontrare e conoscere i docenti della Scuola, i quali saranno a disposizione per offrire informazioni sui contenuti didattici di ogni percorso e suggerire l’orientamento di studi più idoneo alle esigenze di ciascuno.

Per gli studenti che già hanno iniziato un percorso alla Scuola APM sarà possibile concordare i giorni e gli orari di lezione.

Il coordinatore del Dipartimento di Musica – formazione di base – e Teatro, prof. Daniele Giacobbe e Referente ABRSM - Associated Board of the Royal Schools of Music – sarà a disposizione per orientare i nuovi iscritti nella scelta del loro percorso artistico e per consigliare eventuali discipline musicali complementari.

Si potrà assistere a presentazioni, lezioni, attività correlate e, per quanto riguarda i laboratori, e brevi performances musicali informazioni in segreteria sul calendario.