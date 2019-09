Ceresole, s’inaugura il "MuBATT": tre giorni di eventi per il museo che ricorda la celebre battaglia del 1544

"Per noi questo progetto rappresenta un’opportunità unica di fare promozione attraverso la cultura e la storia legata a un evento importante come la Battaglia di Ceresole - commenta il sindaco Franco Olocco -. Pensiamo che le scuole potranno essere visitatori privilegiati della nostra esposizione, appositamente pensata per essere particolarmente accattivante anche agli occhi dei più piccoli. Ulteriore motivo di orgoglio è aver realizzato questo progetto con un progetto in cui hanno creduto l'Europa e la Regione Piemonte, che lo hanno sostenuto"



Saranno i bambini e i ragazzi delle scuole ceresolesi i primi visitatori, venerdì 27 settembre, del "MuBATT. Museo della Battaglia di Ceresole d'Alba del 1544" e del relativo salone polifunzionale.



L'inaugurazione, organizzata lungo tre giorni, venerdì 27 vedrà i piccoli studenti partecipare alle visite animate con personaggi storici in costume; sabato 28 alle ore 15 è invece previsto un convegno tenuto da studiosi, seguito in serata, alle ore 21, da un concerto dei Cafè Express, nel cinema parrocchiale. Nella mattinata di domenica 29 settembre, a partire dalle 10, sono previste visite guidate per addetti ai lavori. Mentre il taglio del nastro si terrà domenica alle ore 11, alla presenza dei visitatori, dell’Amministrazione, degli amici francesi di Saint Paul de Vence e degli sbandieratori del Borgo Patin e Tesor di Alba. Domenica pomeriggio sarà possibile visitare gratuitamente il muBATT, curiosare in piazza tra gli stand di araldica e le esposizioni legate alla storia del tempo e rallegrarsi con la musica.



Il muBATT_LAB è stato pensato anche per i più piccoli, in collaborazione con la Biblioteca Civica e il centro Giovani comunale "Strike Up". Alle 16 momento della merenda con "Nutella Party" organizzato dalla Pro Loco.



Il nuovo nuovo spazio museale è ispirato alla storica battaglia di Ceresole, che nel 1544 vide scontrarsi le truppe francesi di Francesco I e quelle spagnole di Carlo V, e che impegnò migliaia di soldati lasciando sul campo oltre 8mila morti.

Da qui nasce il progetto "SUCCES" nell'ambito del programma Alcotra-Interegg. 2014-2020 Italia-Francia, tra il Comune di Ceresole e quello francese di Saint Paul de Vence. stupendo borgo caratterizzato dalla presenza di gallerie di artisti e le cui mura sono state fatte erigere da Francesco I proprio per celebrare la vittoria di Ceresole. Il cannone che oggi sporge all'ingresso delle mura è soprannominato Lacan, dal nome dell'artigliere di Saint Paul de Vence che lo avrebbe portato come trofeo dopo la vittoria del re proprio a Ceresole d'Alba.



La visita al muBATT è consigliata in modo particolare ai bambini e ai ragazzi: il museo è pensato anche per loro con una impostazione multimediale, accattivante e immediata che permette di scoprire e approfondire un evento della nostra storia in modo intuitivo e stimolando la curiosità dei visitatori.



Il museo sarà visitabile l'ultima domenica di ogni mese con visite guidate in orario 10-13 e 15-18 (costo di 3 euro adulti e 2 euro bambini, gratuito sotto i 3 anni).



Ulteriori informazioni: scrivere a mubatt.ceresolecomune.ceresoledalba.cn.it oppure consultare il sito www.viviceresole.it o telefonare ai numeri 0172/574.135 o 0172/574.027 (uffici comunali di Ceresole d'Alba).