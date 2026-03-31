Lutto in valle Stura per Massimo Volpe, noto panettiere di Gaiola

Addio a Massimo Volpe scomparso a 63 anni. Molto conosciuto e apprezzato in valle Stura: viveva a Moiola, ma il lavoro lo ha portato per anni a Gaiola, dove era panettiere.



Lascia il papà Ivo, i figli Alessandro con Debora, Stefano con Monica, e Davide, gli adorati nipoti Nicola e Arianna, Giorgia, Giada, Vanessa e Lara, il fratello Oreste con Loredana, la sorella Marisa con Giuseppe.



Il Santo Rosario sarà recitato mercoledì alle ore 19 nella chiesa di San Maurizio in Castelletto di Roccasparvera, parrocchia di San Pier Giorgio Frassati, dove verranno celebrati i funerali giovedì 2 aprile alle 14.30. Seguirà il rito della cremazione presso il Tempio di Magliano Alpi.



La famiglia esprime la volontà di evitare omaggi floreali, preferendo invece devolvere eventuali offerte alla Terapia Intensiva Neonatale di Cuneo.