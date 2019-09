Incidente a Vezza d’Alba causa lunghe code lungo la Strada Regionale 29 per Torino

Lunghe code stanno interessando in questi minuti la strada regionale 29 in territorio di Vezza d’Alba, dove, dalle prime informazioni per il momento disponibili, un incidente avrebbe coinvolto tre automobili - due delle quali si sono scontrate frontalmente - poco dopo l’abitato di frazione Borbore di Vezza d’Alba, all’altezza della zona artigianale e della pizzeria "Re Artù".



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alba, insieme all’emergenza sanitaria e ai Carabinieri del Radiomobile e provenienti dalla stazione di Canale, impegnati a prestare i soccorsi del caso con l’ausilio dell’eliambulanza del 118.



L’incidente ha causato il ferimento di due persone, entrambe valutate in codice giallo e trasportate rispettivamente all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo e al "San Lazzaro" di Alba.



Disagi importanti stanno interessando la circolazione stradale sulla frequentata tratta, collegamento tra l’Albese e le zone di Canale, Montà e del Torinese.