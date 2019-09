Agorà Connext: ad Alba un grande successo per la prima edizione del salone di Confindustria Cuneo

La prima edizione di Agorà Connext, il salone B2B promosso da Confindustria Cuneo e dal Comitato provinciale Piccola Industria, ha trasformato per un giorno il Palazzetto dello Sport di Alba in una grande piazza di 1.100 metri quadri, dove gli imprenditori della Provincia hanno creato opportunità di business.

“Una grande piazza per incontrarsi, proprio come l’agorà dell’antichità che era il cuore pulsante dell’economia - così Mauro Gola, Presidente di Confindustria Cuneo, spiega l’idea da cui è nato l’evento Agorà Connext - . L’obiettivo era creare una business community attiva e nei vari settori nella grande famiglia di Confindustria”.

I numeri dell’evento confermano che l’obiettivo è stato pienamente raggiunto. Le 100 aziende presenti hanno fissato un totale di 1300 appuntamenti di 15 minuti ciascuno, nell’arco di 8 ore di tempo. Un vero e proprio speed date imprenditoriale per creare nuovi contatti e opportunità.

Soddisfazione anche nelle parole di Alberto Biraghi, Presidente del Comitato provinciale Piccola Industria: “Abbiamo riempito tutti i 100 desk disponibili. Hanno partecipato grandi e piccole imprese di tutti i settori e startup innovative: anche da questo punto di vista è stato un grande successo”.

Erano presenti infatti imprese di ogni dimensione e settore: Terziario, ICT, Edile, Meccanico, Alimentare, Legno, solo per citarne alcuni. Numerosi eventi istituzionali si sono svolti in contemporanea al salone, tra cui la presentazione dei servizi di Confindustria Cuneo a disposizione degli Associati e la premiazione di 22 imprese della provincia che quest’anno celebrano il loro anniversario.

La “piazza” degli imprenditori Cuneesi ha ospitato anche il lancio di Connext2020, a cura dei funzionari di Confindustria Nazionale, il principale evento della rete confindustriale che si terrà a Milano a febbraio del prossimo anno.

“Per noi è molto importante che l’Associazione sia sempre di più un luogo privilegiato in cui fare business, stringere legami, creare opportunità, dunque un organismo di promozione delle aziende ed eventi come Agorà Connext”.

Così Giuliana Cirio, direttore di Confindustria Cuneo, che ha annunciato: “Visto il grande entusiasmo e la soddisfazione delle imprese per questo format, stiamo già progettando l’edizione 2020”.