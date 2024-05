A Sommariva del Bosco si presenta l'iniziativa "Sulla strada"

Lunedi 13 maggio a Sommariva del Bosco presso il plesso scolastico sarà presentata l'iniziativa SULLA STRADA a favore dei ragazzi delle scuole medie con lo scopo di diffondere la cultura della sicurezza stradale.

La mostra sarà a Sommariva presso le scuole per alcuni giorni e martedì 14 nel pomeriggio sarà in visioni per i ragazzi e ragazze iscritte alla Scuola Guida si Sommariva del Bosco.



“SULLA STRADA. Cuneo per la sicurezza stradale” è una mostra ed un progetto di formazione e sensibilizzazione promosso dal Comune di Cuneo nell’ambito della strategia “Cuneo 2030 per lo sviluppo sostenibile”, del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS e delle attività connesse al mobility management aziendale e scolastico.

PROMOSSO DA COMUNE DI CUNEO, ADATTAMENTO e PROGETTO GRAFICO Sara Ambrosoli & Paolo Cavallo, ARCHIVIO FOTOGRAFICO per gentile concessione La Stampa Cuneo e Valter Aimar, LABORATORI DIDATTICI Sara Ambrosoli & Paolo Cavallo, Aldo Abello - Associazione Familiari e Vittime della Strada, Valter Aimar - ex Vigile del Fuoco, Polizia Locale Città di Cuneo



Si ringrazia per la collaborazione anche il locale Comando della Polizia Municipale, la Giunta Comunale e la Stazione dei Carabinieri di Sommariva del Bosco, la dirigente scolastica e le sue collaboratrici, il dott. Armando Vanni e la locale Croce Rossa Italiana.