Ci vorranno due gru per sollevare e rimettere in carreggiata il camion che, carico di materiale plastico, è uscito di strada e si è ribaltato in via Mondovì a Sant'Albano Stura, in tarda mattinata.

A effettuare le operazioni sarà, in serata, una ditta esterna. Per le prime operazioni di soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo, insieme a una pattuglia dei carabinieri. Allertata anche l'Arpa per una perdita di gasolio dal mezzo.