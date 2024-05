Maltempo e nubrifagi ieri nel Cuneese: a Barge caduti 76,5 millimetri di pioggia

Arrivano dall'Arpa Piemonte alcuni interessanti dati sulle precipitazioni che hanno colpito ieri, martedì 7 maggio, il Piemonte. "Regina della pioggia" è stata Barge con 76,5 millimetri caduti in 24 ore

Sul Cuneese nel pomeriggio si sono accesi diversi temporali, con precipitazioni di breve durata ma di forte intensità ed accompagnate da accumulo di grandine di piccole dimensioni; in particolare, un temporale ha interessato Mondovì, con 17,7 mm in un’ora di cui 16,7 mm in 30 minuti.

Il fenomeno, accompagnato da grandine, ha determinato nella zona locali allagamenti e temporanee interruzioni delle forniture elettriche. Locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante si sono registrati anche nell’area di Santo Stefano Belbo, in corrispondenza di un forte rovescio occorso nel tardo pomeriggio.