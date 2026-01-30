Ancora sconosciuta l'identità dei due giovanissimi morti ieri sulla Provinciale 156 a Savigliano

Basta vedere le condizioni della vettura in foto per capire quanto sia stato drammatico il sinistro avvenuto ieri pomeriggio a Savigliano, sulla provinciale 156 in Regione Gorra.

La macchina sulla quale viaggiavano tre ragazzi di nazionalità albanese è distrutta. Due di loro sono morti. Uno aveva vent'anni appena, del secondo ancora non si sa niente, ma era comunque giovanissimo.

L'identità dei due deceduti al momento non è nota; ancora non sarebbe confermata quella di uno dei due e, pertanto, non sarebbe stata informata la famiglia. Non è certa nemmeno la residenza.

Si sa che sono ragazzi albanesi, in possesso di documenti esteri. Viaggiavano su una vettura con targa albanese, una Jeep Avenger.

Sta procedendo la Polizia Locale dell’Unione Terre della Pianura, che da ventiquattro segue il caso, non senza difficoltà.

Di quella macchina si è salvato solo il conducente, classe 2004, ricoverato in ospedale a Savigliano in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.

La vettura ha fatto un frontale violentissimo con un autocarro sul quale viaggiavano marito e moglie di Costigliole Saluzzo. Stavano tornando a casa, il loro mezzo è finito fuori strada, ribaltandosi su un fianco.

Lui è stato trasportato a Savigliano in codice giallo, lei elitrasportata all'ospedale di Cuneo in codice rosso, ma non in pericolo di vita.

Sul posto hanno operato, per molte ore, i vigili del fuoco di Saluzzo e di Savigliano. Presente anche l'emergenza sanitaria, intervenuta con due ambulanze e con l'elicottero. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia locale, che si sta occupando anche delle indagini.

Con la morte di questi due ragazzi, sale purtroppo a quattro vittime di incidenti stradali il bilancio di questo nuovo anno, iniziato nel peggiore dei modi.

Sempre a Savigliano, lo scorso 14 gennaio, era morta Carmen Ciontos, deceduta mentre era alla guida a causa di un malore, all'età di 56 anni. La donna era di origini rumene.

Sono invece tutti albanesi e tutti ventenni le altre tre vittime. Ragazzi nel fiore della vita. Lo scorso 22 gennaio è morto Klaudio Gjoka, residente a Saluzzo con la famiglia.

Ieri questi due ragazzi, di cui al momento non conosciamo l'identità né sappiamo dove vivessero.

Sono morti su una strada già teatro di gravi incidenti, molto stretta e piena di curve. Saranno i rilievi e le indagini a stabilire le responsabilità. L'unica certezza è che la morte di tre ragazzi così giovani rappresenta una tragedia immensa.



