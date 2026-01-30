Soccorsi attivati sulle piste di Limone Piemonte: sciatore finisce in un rio

Intervento dei soccorsi nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 30 gennaio, sulle piste da sci di Limone Piemonte, dove intorno alle 13 è stata segnalata la presenza di uno sciatore finito nel rio in fondo a un canalone.

L’allarme è stato lanciato da una persona che stava utilizzando la seggiovia Pernante, dopo aver notato lo sciatore in difficoltà mentre chiedeva aiuto. A seguito della segnalazione sono stati immediatamente attivati i soccorsi: i vigili del fuoco hanno disposto il decollo dell’elisoccorso da Torino e l’invio di una squadra SAF da Cuneo.

Sono stati inoltre allertati il soccorso piste della Polizia di Frontiera di Limone Piemonte e il soccorso alpino, che hanno raggiunto la zona dell’intervento. Le squadre hanno aiutato lo sciatore a uscire dal punto in cui era finito, consentendogli di rimettersi in sicurezza.

L’uomo ha quindi potuto riprendere la discesa sugli sci, mentre l’elicottero è rientrato a Torino senza intervenire direttamente sul posto. L’operazione si è conclusa regolarmente senza feriti.