Caldaia in fiamme a Cavallermaggiore

Questa mattina, domenica 1 febbraio, intorno alle 5.30 si è sviluppato un incendio, partito da una caldaia, in un'abitazione privata a Cavallermaggiore.

Le fiamme sono riuscite a raggiungere parzialmente anche il tetto in legno del fabbricato ad uso civile e abitazione, ma l'intervento tempestivo delle squadre dei Vigili del Fuoco di Saluzzo e dei volontari di Savigliano ha permesso di domare rapidamente il rogo, evitando che l'incendio si propagasse.

Al momento sono ancora in corso le operazioni di evacuazione dei fumi dall'edificio e di messa in sicurezza della struttura.

Sarà necessario procedere al ripristino del sistema di riscaldamento prima che l'abitazione possa tornare pienamente agibile.

Non si registrano feriti.