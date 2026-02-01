 / Cronaca

Cronaca | 01 febbraio 2026, 07:49

Caldaia in fiamme a Cavallermaggiore

All'alba l'intervento dei Vigili del Fuoco. In corso l'evacuazione dei fumi

Immagine di repertorio

 Questa mattina, domenica 1 febbraio, intorno alle 5.30 si è sviluppato un incendio, partito da una caldaia, in un'abitazione privata a Cavallermaggiore. 

Le fiamme sono riuscite a raggiungere parzialmente anche il tetto in legno del fabbricato ad uso civile e abitazione, ma l'intervento tempestivo delle squadre dei Vigili del Fuoco di Saluzzo e dei volontari di Savigliano ha permesso di domare rapidamente il rogo, evitando che l'incendio si propagasse.

Al momento sono ancora in corso le operazioni di evacuazione dei fumi dall'edificio e di messa in sicurezza della struttura.

Sarà necessario procedere al ripristino del sistema di riscaldamento prima che l'abitazione possa tornare pienamente agibile.

Non si registrano feriti.

