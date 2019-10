Paesanainpiazza: tutte le modifiche alla viabilità in occasione della rassegna di domenica

Domenica prossima, 20 ottobre, occorrerà porre particolare attenzione alle modifiche alla viabilità del centro di Paesana, totalmente off-limits alle auto in occasione della 21esima rassegna “Paesanainpiazza”.

L’ufficio di Polizia locale ha già messo a punto il piano delle chiusure al traffico di piazze e strade per consentire in totale sicurezza lo svolgimento della manifestazione.

Sabato pomeriggio (19 ottobre), in occasione della demonticazione delle mandrie dagli alpeggi e della sfilata per le vie del centro paese, sarà in vigore – dalle 14 alle 18 – il divieto di sosta lungo via Nazionale, di fronte ai civici 10 e 12, in via Po e in piazza Rejnaud.

In serata, invece, divieto di sosta dalle 20 alle 24 in via Roma, di fronte alle scuole.

Domenica, invece, dalle 6 alle 20 saranno in vigore i divieti di transito e di sosta in piazza Vittorio Veneto, piazza Rejnaud, via Monviso (dall’incrocio con via Rejnaud all’incrocio con via Nicolini), via Po, piazza Statuto, via Chiaffredo Bergia, piazzale della Confraternita, in via Barge, via Barge (di fronte al civico 1), via Roma, via Belloni (dall’incrocio con via Roma al civico 5, lato destro), via Rejnaud, via dei giardini, Lungo Po, piazzale impianti sportivi, via Nazionale (dall’incrocio con via Roma all’incrocio con piazza Biglia), piazza Piave (escluso zona alberata).

Saranno inoltre disponibili ampie zone adibite a parcheggio, segnalate da cartelli e dagli operatori della locale squadra di Protezione civile.