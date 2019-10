Infrastrutture, Cirio su Asti-Cuneo e Demonte: "Basta attese, vado a prendermi le risposte a Bruxelles"

Infrastrutture e provincia di Cuneo al centro dell'attenzione della Regione. Garantisce il governatore Alberto Cirio , a margine dell'incontro con i parlamentari di Piemonte e Liguria alla presenza delle due Confindustrie regionali. Che anzi, è pronto a fare i bagagli per prendere il toro per le corna.

"Mercoledì sono a Bruxelles e incontrerò gli esponenti italiani e quelli europei per capire se si andrà avanti con il progetto Del Rio o con quello di Toninelli, per il completamento della Asti-Cuneo. Visto che non possiamo aspettare due anni come l'ultima volta e visto che da Roma, dal Governo, non ho avuto risposte, vado a prendermi la risposta alla fonte. Non ho preferenze tra Toninelli o Delrio. Fosse anche il progetto di Belzebù, purché si vada avanti".