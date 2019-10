Maltempo: a Barge la Protezione civile monitora per la seconda notte un’abitazione che rischia di essere allagata a causa di un rio minore (FOTO)

I volontari della Protezione civile ANA monitorano il ponticello in via Cardè 107

Rimarrà attivo ancora per tutto il corso di questa notte il presidio della squadra di Protezione civile ANA di Barge nei pressi dell’abitazione che sorge al civico numero 107 di via Cardè.

Già nella giornata di ieri, i volontari hanno predisposto una turnazione a partire dalle ore 17 sino a questa mattina, garantendo un monitoraggio costante della situazione, in prossimità di un ponticello su un corso d’acqua minore che, se in piena, può esondare, allagando (come già successo in passato) cortile e locali dell’abitazione privata poco distante.

Nella notte scorsa, sul posto si sono recati anche gli Amministratori comunali, che a più riprese hanno effettuato sopralluoghi. Si è reso necessario l’intervento di un mezzo escavatore, che ha lavorato per rimuovere i detriti che la corrente man mano depositava contro il ponticello.

L’allerta meteo è rientrata, con il nuovo bollettino dell’Arpa emesso in giornata. Tuttavia, continua a piovere su Barge, ragion per cui, nel corso di un briefing, il sindaco Piera Comba, di concerto con il responsabile dell’Area tecnica Cristiano Savoretto e con i responsabili della squadra di Protezione civile - Valter Borda Bossana e Manuel Rossa – ha disposto un nuovo presidio di monitoraggio per tutta la notte.

Continua invece ad essere ampiamente sotto controllo anche la situazione del Torrente Ghiandone, specie in prossimità del ponte lungo la SP 589. Il livello idrometrico rilevato, dopo i 3 metri e 38 centimetri delle ore 6.30 di stamane (38 centimetri al di sopra della soglia di guardia), ora è sceso a 1 metro e 62 centimetri.