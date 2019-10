Bra, antifurto scattano nella stessa via. Residenti in strada, ma nessuna traccia di ladri

E’ stata verosimilmente una curiosa combinazione quella che nella serata di ieri, giovedì 24 ottobre, ha creato qualche apprensione in strada dei Molini a Bra, tra via Cherasco e strada Gerbido.



Erano circa le 21.30 quando in zona è scattato l’antifurto di una prima abitazione, i cui residenti non erano in casa in quel momento. Sul posto è prontamente arrivata una pattuglia proveniente dal locale Comando Carabinieri, che insieme al vicino di casa allertato dall’impianto come persona reperibile ha verificato come, sia all’esterno che all’interno dell’abitazione, nulla facesse pensare alla presenza o a un passaggio di malintenzionato.



Mentre gli agenti stavano ultimando quella prima verifica, è però scattato l’analogo dispositivo di una casa vicina, anche questa controllata con attenzione dagli uomini dell’Arma e senza che, pure in questo caso, si ravvisasse nulla di strano.

Qualche apprensione, quindi, per i residenti, intanto scesi in strada per capire cosa stesse succedendo, ma in entrambi i casi nessun segno che portasse a pensare a un tentativo di furto.



Ulteriori approfondimenti – fanno sapere dall’Arma – verranno disposti ricorrendo alle registrazioni delle telecamere presenti sul posto.