L’Asl Cn2 bandisce concorso per la selezione di 12 Oss. La Cgil si attiva: "Opportunità per tutta la sanità provinciale"

Una notizia attesa da tempo quella riguardante la pubblicazione, avvenuta lo scorso 25 ottobre attraverso il sito web aziendale, del bando relativo al concorso pubblico per Operatori Socio Sanitari (Oss) indetto dell’Asl Cn2.



A dare segnalazione del concorso con cui l’azienda sanitaria dell’Albese e del Braidese procederà alla ricerca, selezione e assunzione di 12 Oss è la segreteria provinciale della Funzione Pubblica Cgil, che con Gaspare Palermo parla di "un’opportunità attesa da almeno due anni e che va al di là della specifica ricerca, visto che, con ogni probabilità e in funzione di specifici accordi, alla graduatoria che uscirà dal concorso potranno utilmente ricorrere anche le altre aziende sanitarie della Granda, la Cn1 e l’Aso 'Santa Croce’ di Cuneo".



Nell’attesa di conferme su tale possibilità, l’unica certezza del momento riguarda al momento la scadenza entro la quale gli interessati dovranno presentare la propria candidatura: entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione, e quindi entro il termine del 24 novembre 2019, con l’invio telematico quale unica modalità ammessa.



"Come Segreteria Provinciale Fp Cgil Cuneo – continua Palermo –, al fine di rendere più agevole la procedura ci stiamo organizzando per offrire il nostro aiuto a chi volesse assistenza per la presentazione della domanda, mettendo a disposizione le nostre competenze e gli strumenti informatici necessari. In questi giorni abbiamo già ricevuto centinaia di telefonate da parte di persone interessate a questa opportunità, per cui invitiamo tutti gli interessati a contattarci seguendo le modalità indicate nelle istruzioni relative al bando che possono trovare al sito www.cgilcuneo.it, sulla nostra pagina facebook @cgilcuneo o lasciando i propri riferimenti all'indirizzo mail fp.cuneo@cgilcuneo.it".



"Non appena sarà individuata la data del concorso – conclude il sindacalista –, organizzeremo nelle varie zone della provincia corsi di preparazione alle prove e all’eventuale preselezione. L'occasione dell'incontro per la presentazione della domanda sarà utile per suggerire, in attesa dei corsi, alcuni dei testi con i quali prepararsi per l'esame e strumenti utili alla preparazione e allo studio in vista del concorso, che ad oggi presumiamo possa venir celebrato nei primi mesi del nuovo anno".