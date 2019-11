Perché non rilanciare un'unica regione delle Alpi occidentali?

Gent.mo direttore,

leggo che il sindaco di Boves propone che sia Cirio il nuovo leader di Forza Italia ed Enrico Costa dice in merito la sua.

Ma in questo baillame dei partiti nazionali mi pare che l'attenzione si sposti sui risultati prossimi delle varie elezioni regionali. A questo punto sarebbe meglio concentrarsi tutti senza pensare ai partiti nazionali su un'idea valida per tutti gli abitanti del Piemonte e della Liguria, per rilanciare la questione dell'UNIONE IN UN'UNICA REGIONE DELLE ALPI OCCIDENTALI che potrebbe dare al nostro territorio quella forza contrattuale rispetto anche al Governo Nazionale che fino ad ora le è sempre mancata.

Il Gruppo ALPAZUR -Alleanza Ligure Piemontese Azione Unità Regionale - non aspetta altro che di diventare il mezzo concreto con la creazione di gruppi senza distinzione di partiti politici per imporre l'attenzione di Roma come avrebbe potuto e dovuto fare la vecchia "Lega Nord" che non esiste più.

Tutte le persone di buona volontà che lo capiscano sono invitate a meditare questa proposta e a commentarla, mentre a Sanremo ed Imperia già si preparano le basi per la realizzazione della storica speranza di formare una PROVINCIA DIPARTIMENTALE tra Cuneo e Imperia (con Savona).

Enrico Berio coordinatore Gruppo Alpazur