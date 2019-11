Cuneo: con Poste Italiane si migliorano le competenze dei cittadini in materia economico-finanziaria

È iniziato questa mattina, martedì 12 novembre, il primo di otto appuntamenti facente parte del progetto di Educazione Finanziaria di Poste Italiane previsti tra oggi e domani presso gli uffici postali in via Bonelli a Cuneo.

L'obiettivo è di contribuire a migliorare le competenze dei cittadini in materia economico-finanziaria e aumentare la consapevolezza nelle scelte del risparmio, investimento e conoscenza dei nuovi strumenti finanziari nell'era digitale.

Perché è importante dedicare più tempo all'educazione finanziaria? "Tutti possono compiere scelte consapevoli ogni qual volta occorra prendere decisioni finanziarie importanti per sé e per la propria famiglia. È importante - spiega il responsabile coordinamento BancoPosta Nord Ovest Matteo Santomarco - dedicare la stessa attenzione che poniamo nell'acquisto di un qualsiasi bene di consumo comune, anche ai prodotti finanziari, laddove vengono impiegati i risparmi finanziari di una vita".

Tre i punti importanti: eccesso di liquidità, protezione e previdenza.

Infatti gli italiani detengono tanta liquidità che non frutta interessi e che ognuna non viene erosa dall'inflazione. Inoltre, sono davvero pochi gli italiani che si assicurano contro gli imprevisti, e che pensano in tempo ad integrare la loro pensione; L'importanza del supporto di un consulente: solo il 28% degli italiani, quando decide di investire, lo fa dopo aver consultato un esperto; Non esistono prodotti ad alto rendimento ed a basso rischio.

Sono due fattori importanti di cui necessita effettuare valutazioni prima di impegnare i propri risparmi e scegliere un prodotto adeguato alle nostre aspettative.

Il programma di 8 incontri gratuiti e aperti, della durata di 30 minuti ciascuno, è già iniziato oggi (martedì 12 novembre) con appuntamenti alle 10.30 e alle 12, e riprenderanno alle 16 e alle 17.45; si continuerà poi domani (mercoledì 13 novembre) negli stessi orari.