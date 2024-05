Mondovì investita dal nubifragio, chiusa via Vecchia Cuneo per allagamenti

Inizia la conta dei danni a Mondovì dove oggi pomeriggio, martedì 7 maggio, un violento nubifragio con grandine ha investito tutta la Città (LEGGI QUI).

Sottopassi e strade allagati e blackout in particolare nella zona del Tiro a Segno. La macchina della Protezione Civile comunale si è subito attivata, in corso sul territorio comunale sopralluoghi da parte dell'amministrazione e dei tecnici comunali.

In via precauzionale, a causa di allagamenti, è stata chiusa parte di via Vecchia di Cuneo, con deviazione verso Sant'Anna Avagnina.

La pioggia ha causato disagi e allagamenti anche sulla tangenziale di Mondovì