Saluzzo, il liceo classico "Bodoni" lascia le storiche aule e si sposta nell’ex tribunale

Saluzzo, ingresso del liceo Classico Bodoni in via Della Chiesa

Da settembre le cinque sezioni di studenti del liceo Classico Bodoni saranno con molta probabilità in un'aula al terzo piano dell’ex Tribunale, in corso Roma. Si tratta di uno spostamento provvisorio in attesa dell’apertura del cantiere di ampliamento scolastico che interesserà il liceo Scientifico Bodoni, dove, secondo le valutazioni in corso, dovrebbe trovare nuova sede il “Classico”.

Lunedì 13 maggio è in programma un sopralluogo nei vecchi uffici giudiziari con l’amministrazione comunale, tecnici, il consigliere provinciale delegato alla scuola Davide Sannazzaro e il presidente della Provincia Luca Robaldo.

In riferimento alla valutazione del trasloco dell Classico, da pochi giorni è stata lanciata da Giovanni Caligaris, vicepresidente della Consulta provinciale degli studenti e delegato del liceo, una raccolta firme contro la chiusura della sede storica di via della Chiesa che, si legge nel testo “non solo verrà chiusa per un restauro, ma forse anche venduta. La decisione di dismettere questo edificio storico mina la nostra eredità culturale e l'istruzione pubblica nella nostra città.

Chiediamo alle autorità competenti di fermare qualsiasi piano per la vendita dell'edificio e garantire il suo ritorno alla comunità scolastica dopo i necessari restauri, per salvaguardare il nostro diritto all'istruzione in un luogo ricco di storia come il Classico "G.B.Bodoni", conclude la petizione.

"Il liceo classico Bodoni ha alle spalle una grandissima storia che tutti conosciamo e riconosciamo" - commenta Sannazzaro - ma non ha più, nella sede attuale, nel centro storico di Saluzzo, le condizioni per essere al passo con una scuola moderna dal punto di vista degli spazi, dell'efficientamento energetico, della sicurezza, accoglienza, benessere degli allievi e delle attrezzature. E’ rimasta tale e quale da 30/40 anni.

Le riflessioni sulle sedi dei due licei del Bodoni “classico e scientifico” è già iniziata da un anno con il dirigente Laratore. Lo stesso Consiglio di istituto ci ha chiesto di migliorare condizioni del classico in via Della Chiesa.

Riteniamo fondamentale la valutazione dello spostamento fatta insieme ai tecnici, dirigenza scolastica e Amministrazione comunale e saremo più precisi in merito, dopo il sopralluogo di lunedì prossimo a cui parteciperà il presidente della Provincia Robaldo: segno di una situazione che ci sta a cuore e che stiamo valutando con grande attenzione".

Nell’ex Tribunale saranno ospitate le 5 sezione del Classico, ma si ipotizza il trasferimento di classi dello Scientifico per alleggerire l'edificio di quest'ultimo in via Donaudi anche in vista dei lavori di ristrutturazione che lo interesseranno.

Inizialmente, per il Classico era stata ipotizzato lo spostamento nel nuovo campus, nell’area dietro alla chiesa della Consolata, in via della Croce, dove verrà traferito il plesso Denina-Pellico, accanto al nuovo centro sportivo. I due nuovi poli, scolastico e sportivo, verranno realizzati in base alla convenzione stipulata dal Comune con la Sedamyl della famiglia Frandino, che ha acquisito l’area dell’attuale sede del Pellico, oltre a quella del campo sportivo Giordano, del palazzetto della Sport e dell’Alpiteca, in funzione del suo ampliamento aziendale.