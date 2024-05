Amministrative Ceva, l'ex sindaco Vizio sulla candidatura di Gallo: "Il gruppo ha deciso di puntare su un volto nuovo"

A poche ore dalla pubblicazione dell'annuncio della candidatura di Cinzia Gallo per le amministrative di Ceva, l'ex sindaco Alfredo Vizio che, nelle scorse settimane era stato chiamato per formare una lista, precisa:

"Mi sono attivato alla formazione di una lista perché tante persone me lo hanno chiesto. Mi sono proposto a guidarla come candidato Sindaco, ma la lista ha deciso esplicitamente di puntare su un "volto nuovo". Evidentemente io, con quattro mandati da Sindaco, rappresento il "vecchio" e un modo di amministrare da loro non condiviso. Pur rispettando la decisione della lista, ritengo di dover fare questa precisazione per correttezza verso i Cittadini di Ceva e completezza di informazione."