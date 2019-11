Cuneo, il comitato Cuneo Centro chiama a raccolta i cittadini: si parlerà della riqualificazione di piazza Martiri

La riqualificazione di piazza Martiri a Cuneo è da alcuni mesi a questa parte al centro delle attività del comitato di quartiere Cuneo Centro, che ha recentemente proposto una serata di incontro tra residenti in cui raccogliere le loro opinioni in merito al futuro di quell'area.

L'incontro si terrà mercoledì 20 novembre alle 20.30 al bar "Mondo del Caffè" di via XXVIII Aprile (angolo via Emanuele).

Nell'occasione si commenteranno di certo anche le dichiarazioni rilasciate nel corso del Consiglio comunale di ottobre dagli assessori Cristina Clerico e Luca Serale in merito proprio al progetto (o ai progetti) di riqualificazione relativi alla piazza, a seguito di un'interpellanza proposta dalla consigliera Luciana Toselli.

Nel corso dell'assemblea Serale aveva sostenuto che l'intenzione dell'amministrazione è di rendere la zona "maggiormente fruibile dalla popolazione, di presidio", ma anche che "l’intera area deve essere considerata, non solo la piazza: si tratta di una zona centrale che merita di essere protagonista di un quadro complessivo di recupero"; un progetto però che non potrà prescindere e anzi dovrà procedere in modo parallelo a quello di riqualificazione della struttura dello Sferisterio.