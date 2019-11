Rapina a Cuneo nella notte: già in manette il responsabile, un uomo di 24 anni

E' già in manette l'uomo che, attorno alle 3 della notte scorsa, si è introdotto nell'abitazione di Ornella D'Ascenzo, 54enne tecnico di laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico di Cuneo, ferendola al collo con un coltello nella sua abitazione in via Luttazzi.

Si tratta di un uomo di 24 anni - tra pochi giorni ne compirà 25 - di nazionalità filippina. Al momento si trova in Questura a Cuneo per essere interrogato. E' arrivato da poco anche il pm Alberto Braghin.

A quanto si apprende, il giovane è stato intercettato e fermato in città. L'uomo conosceva, seppur superficialmente, la vittima. Allontanatosi di casa da qualche giorno per conflitti con i familiari, aveva probabilmente bisogno di denaro e, sapendo che la donna viveva da sola, ha pensato di commettere il furto, poi degenerato.

Tre i fendenti all'indirizzo della donna: due l'hanno colpita di striscio, nel buio, il terzo l'ha colpita al collo, ferendola in modo piuttosto serio. Come confermato in mattinata dal Questore di Cuneo, Ornella D'Ascenzo non è fortunatamente in pericolo di vita.

Non si è trattato, come specificato nuovamente dal Questore, di violenza di genere: l'unico obiettivo era il furto.