Dalla Fondazione CRT contributi per eventi di Piemonte e Valle d'Aosta

Fondazione CRT ha assegnato circa 600mila euro a 59 eventi di musica, teatro e danza, in programma tra novembre e aprile 2020 in Piemonte e Valle d’Aosta.

Sono online sul sito www.fondazionecrt.it i risultati della seconda sessione di Not&Sipari 2019, il bando della Fondazione CRT dedicato alle rassegne culturali e agli spettacoli dal vivo del territorio, per favorire la crescita qualitativa delle produzioni, il coinvolgimento dei giovani artisti nel circuito professionistico, l’avvicinamento di nuove fasce di pubblico alle manifestazioni e il senso di aggregazione tra le persone.

Con Not&Sipari la Fondazione CRT ha sostenuto fino ad oggi complessivamente più di 3.500 eventi, per un investimento di oltre 38 milioni di euro.

“La vivacità artistica e culturale è un forte collante per la comunità, oltre che un elemento di crescita, sviluppo e attrattività per il territorio – afferma il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia – Il progetto Not&Sipari per gli spettacoli dal vivo contribuisce ogni anno, in modo capillare e diffuso, alla realizzazione di numerosi eventi di musica, teatro, danza, che favoriscono la partecipazione e l’inclusione sociale delle persone, in particolare dei giovani”.

“Oltre al valore artistico e alla creatività delle proposte, il bando Not&Sipari della Fondazione CRT guarda anche allo sviluppo di un approccio di tipo imprenditoriale tra gli operatori culturali, fondato sulla capacità organizzativa degli enti, la sostenibilità delle iniziative e il ritorno effettivo per il territorio, in linea con quanto accade nell’ambito della filantropia istituzionale europea”, dichiara il Segretario Generale della Fondazione CRT e Presidente di EFC-European Foundation Centre, Massimo Lapucci.

A beneficiare di contributi fino a 40.000 euro ciascuno sono associazioni non profit, enti locali e istituti didattici di alta formazione, che promuovono sia grandi rassegne, sia eventi di rilevanza locale. Nel Cuneese, tra i diversi eventi sostenuti, si segnalano il progetto “Easy Opera 10th Anniversary” dell’Associazione culturale “La musica in testa” di Fossano e la 23esima stagione teatrale del Teatro Sociale “G. Busca” di Alba.