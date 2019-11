Maltempo: gli interventi del Soccorso Radio Saluzzo

Dopo un monitoraggio serale ed una notte in allerta, dalle 7.30 fino alle 18 di domenica 24 il personale del Soccorso Radio Saluzzo ha operato incessantemente sulle strade collinari della capitale del Marchesato su disposizione del Servizio di Protezione Civile.

Sorvegliati speciali un rischio frana in via Creusa, un cedimento di un tratto di muretto a secco in via San Lorenzo, oltre ad alcuni tratti di strada allagati: in molti casi la situazione è presto migliorata dopo la rimozione di terra e foglie da alcuni pozzetti a bordo strada effettuata dai volontari stessi.

Per le 21.30 di questa sera è prevista l’uscita di un’altra squadra per una nuova ricognizione sul territorio.

Tra le Associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale, oltre al Soccorso Radio Saluzzo erano presenti il Radio Club “1B.S.D. di Borgo San Dalmazzo” e l’”Associazione Nazionale Alpini” - Sezione di Saluzzo.

Al momento il Centro Operativo Comunale è ancora attivo.