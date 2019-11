Caserma Montezemolo di Cuneo, il consigliere Sturlese: “Diventerà una piastra di 10mila metri quadri per manifestazioni ed eventi fieristici?”

Interpellanza ancora di Ugo Sturlese in Consiglio comunale a Cuneo sulla caserma Montezemolo. Dice il consigliere: “Non c’è mai stata una consultazione strutturale, come richiesta dalla Consulta dei quartieri, su quell’area. Esprimiamo la nostra contrarietà all’ipotesi di una piastra di 10mila metri quadrati per manifestazioni fieristiche o grandi eventi all’interno del recinto della caserma. Ipotesi che tra l’altro comporterebbe l’abbattimento di alberi, alcuni di grande pregio. Se l’area ipotizzata è quella prevista, serve una valutazione qualificata, che non c’è stata nonostante fosse stata offerta gratuitamente. Il nostro patrimonio arboreo va tutelato. Proponiamo, a questo scopo, l’area di piazza della Costituzione, che è di 5400 metri quadrati e che ora non viene utilizzata a sufficienza. E, sopratutto, l’area di cui si parla è quella che abbiamo fotografato?”



L’assessore Mauro Mantelli ribatte subito: “Non ho il tempo di replicare a tutto. Mi chiedo solo se le vostre siano polemiche o proposte. Sulla piastra non posso dire niente, bisogna aspettare la progettazione esecutiva e definitiva, che sarà massimamente rispettosa del patrimonio arboreo, ma che non significa che non ci saranno abbattimenti”.



E ancora: “Nulla viene fatto in segreto, come adombrato da molti interventi e scritti che sono circolati negli ultimi tempi”.



L’ultima parola ancora a Sturlese: “Non sono soddisfatto della risposta ed esprimo perplessità sulla possibile vocazione fieristica dell’area”.