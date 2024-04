Azione Piemonte mette il punto: "Ad Alba nessun coordinatore"

L'adesione dell'assessore albese Ferdinanda Abellonio ad Azione e il successivo endorsement alla candidatura del sindaco uscente Carlo Bo, hanno creato una serie di botta e risposta e alcune scosse all'interno delle formazioni locali del partito di Carlo Calenda.



Ad apparire evidente è stata la frattura tra Granda in Azione e Alba in Azione che con una nota parlava di "scelta personale" nell'ambito di un percorso locale che doveva ancora essere stabilito, mentre la sezione della Granda si congratulava e l'accoglieva "con grande favore" e propositi costruttivi.

A mettere di nuovo i puntini sulle i ci ha pensato un'ulteriore nota questa volta di Azione Piemonte: "In relazione alla pubblicazione della nota firmata da un 'coordinatore di Alba in Azione', a margine della notizia dell’adesione ad Azione da parte dell’assessore del Comune di Alba Fernanda Abellonio, si rappresenta che non è attualmente in carica alcun coordinatore di Azione per la città di Alba.

Il partito celebrerà infatti i suoi congressi territoriali dopo le elezioni europee e amministrative. Ad oggi, infatti, la rappresentanza territoriale fa capo al commissario regionale Enrico Costa. Azione è una forza politica aperta ed inclusiva ed è apprezzabile che in questa fase si registrino delle adesioni. Da liberali rispettiamo le scelte ed i percorsi di ciascuno nell’ambito delle formazioni civiche in cui si riconoscono".