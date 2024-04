A Carrù Confartigianato Cuneo ha celebrato le eccellenze provinciali

“Domenica 21 aprile ho avuto il piacere e l’onore di prendere parte ad un momento veramente speciale e unico” – racconta Federica Barbero che prosegue – “nella bella cornice della ditta Garelli Marmi di Carrù, ho potuto visitare lo stabilimento dove, da oltre 50 anni, si svolge la lavorazione di marmo, granito, quarzo, pietra, con la famosissima Pietra di Luserna, gres ceramico e pietra. Una visita di una vera eccellenza del nostro territorio.”



“L’incontro è poi proseguito con un secondo momento estremamente interessante, la consegna dei riconoscimenti alla “Fedeltà Associativa” per le imprese aderenti a Confartigianato Cuneo, dell’area di Carrù, da 35, 50 e 60 anni. Aziende che sul territorio hanno condiviso un’”esperienza artigiana”, questa la dicitura del riconoscimento. Ma soprattutto, ritengo, aziende che fanno parte della storia, della tradizione imprenditoriale del Cuneese, con una capacità di portare avanti la filosofia del lavoro fatto bene e con passione, che ci ha consentito di essere portatori, nel mondo, di un vero e proprio stile, espressione di una nostra cultura. Un’occasione davvero significativa per ila quale voglio esprimere il mio ringraziamento a Luca Crosetto – Presidente provinciale Confartigianato Cuneo – per avermi coinvolto in questa bella esperienza e per il lavoro svolto” – ha proseguito Barbero.



L’evento si è poi concluso con uno spettacolo dedicato a Bob Dylan di cui sono stati protagonisti sul palco Davide Van De Sfroos, Andrea Mirò e Brunella Boschetti. L’evento ha aperto l’edizione 2024 di Esperienze Artigiane sul Palco”, la rassegna organizzata da Confartigianato Cuneo. Un progetto che unisce diverse forme d’arte al mondo dell’impresa e che per questo 2024 sarà collegato al tema della sicurezza sul lavoro declinato anche grazie a visite guidate nelle aziende.



“Creare un punto di incontro tra diverse forme di cultura e le realtà che vivono e lavorano sul territorio costituisce, secondo me, la base di quella capacità di costruire progetti concreti che gettano le basi per la divulgazione di un sapere che investe a tutto tondo ogni singolo individuo, creando una comunità sempre più coesa e attenta alle problematiche vissute in ambito lavorativo e culturale, ma anche attenta alla possibilità di costruire nuovi ponti di scambio” ­– ha concluso Federica Barbero.