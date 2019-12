Prove di carico sul ponte dell'Olla a Gaiola, lungo la SS 21, percorsa da centinaia di tir ogni giorno

Come programmato, oggi 4 dicembre Anas ha eseguito le prove di carico sul ponte dell’Olla, lungo la statale 21 “della Maddalena”, nel comune di Gaiola, come sollecitato dagli amministratori locali.

Per consentire l’esecuzione in piena sicurezza delle operazioni, la statale è stata chiusa provvisoriamente al transito in corrispondenza dell’infrastruttura ed è tornata regolarmente percorribile alle 16:30.

La prova di carico si è svolta in due fasi che hanno previsto la sosta sul ponte di mezzi pesanti del peso di 33 e 43 tonnellate allo scopo di valutare la risposta dell’infrastruttura a pesi diversi. Le misurazioni sono state eseguite tramite strumenti topografici in grado di registrare il comportamento del ponte alla sollecitazione imposta dai veicoli.

L’attività condotta oggi segue a quella svolta a luglio 2018, in collaborazione con il Politecnico di Milano, ossia un’analisi dinamica che ha dato esito positivo senza evidenziare problemi di natura strutturale. La prova di carico consentirà di esaminare la risposta dell’infrastruttura ai carichi affinando la metodologia di intervento sulla struttura qualora dovesse rendersi necessaria. Gli esiti dell’indagine saranno disponibili nelle prossime settimane.

Il programma di interventi sul ponte dell’Olla proseguirà con il risanamento dei giunti e della pavimentazione e con l’impermeabilizzazione della soletta per risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua che hanno causato il distacco dal ponte di materiale di rivestimento esterno.