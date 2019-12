Biciclette rubate e rivendute agli stagionali della frutta: saluzzese a processo

Nell’estate 2018 gli agenti della Polizia Municipale di Saluzzo avevano fermato due cittadini gambiani con una bicicletta rubata, che dicevano di aver comprato da un ragazzo italiano accompagnato da un adolescente di origine marocchina. Quest’ultimo, che lo avrebbe aiutato facendo da “palo”, era stato indagato come correo, ma la sua posizione era stata archiviata perché avrebbe solo acquistato una bicicletta senza sapere nulla.

Il 23enne italiano A.B.F., residente a Saluzzo, è a processo davanti al tribunale di Cuneo, indicato dalla Procura come autore di alcuni dei furti avvenuti tra giugno e luglio del 2018. Il ragazzo era stato segnalato mentre si trovava con una bicicletta rubata nella zona della Caritas. Durante la perquisizione della sua abitazione i carabinieri trovarono vari oggetti da scasso.

“In quel periodo il problema dei furti di biciclette era stato una vera piaga per i saluzzesi”, ha riferito il comandante Fabrizio Giordano della locale stazione dei carabinieri. “Le bici venivano rivendute agli africani che affluiscono a centinaia a Saluzzo come lavoratori stagionali che che le acquistavano a prezzi ‘da usato’, senza sapere che fossero provento di furti”.

In aula hanno testimoniato anche due vittime dei furti. Un’anziana saluzzese ha raccontato della sua bici elettrica sparita dal cortile di casa. I carabinieri l’avevano ritrovata nel giro di poche ore in via Don Solero.

Un’altra teste ha riferito che il figlio aveva subito il furto della sua mountain bike. Dopo alcune settimane il ragazzo aveva notato un migrante con la sua bici, che gli era stata restituita dagli agenti della Municipale.

Il processo è stato rinviato il 17 dicembre per la sentenza.