Incidente Fossano, in località Tagliata, sulla SS 231 di Santa Vittoria, proprio all'altezza dello stabilimento dolciario della Maina, dove si sono scontrati due veicoli. La strada è chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e di pulizia della sede stradale.

Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari, i carabinieri e la Polizia locale, che stanno effettuando i rilievi e gestendo la viabilità in loco.

Si registrano lunghe code in zona.