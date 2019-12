Una nuova sede per il Comitato di quartiere Cuneo Centro: inaugurazione il 14 dicembre

Il Comitato di Quartiere Cuneo Centro invita la popolazione all’inaugurazione della nuova sede sabato 14 dicembre dalle ore 14 alle 19, in via Silvio Pellico 10.





Le ragioni di una scelta.

Parla il Comitato: “Sin dall’inizio del nostro impegno per il Quartiere abbiamo fatto dell’ascolto e del dialogo con i cittadini uno dei punti di forza, attorno al quale immaginare soluzioni condivise. Anche in presenza di sentimenti di rabbia – di cui comprendevamo le ragioni – siamo riusciti a non perdere una visione positiva nel cercare soluzioni ai problemi.

È nata così l’idea di provare a tradurre le istanze, le proteste e le proposte in uno spazio fisico: la sede del quartiere. L’idea è stata subito condivisa dai cittadini, che ci hanno aiutato a realizzarla, e che ringraziamo, perché ci credono quanto e più di noi. Un ringraziamento particolare va a chi ci messo a disposizione questo spazio: in zona stazione, perché crediamo che il modo migliore di risolvere delle criticità sia quello di operare cambiamenti positivi nelle comunità e con le comunità. Stare con, non contro.

Per tutte queste ragioni vi invitiamo nello spazio che vuole essere di tutti e tutte nel quartiere! Vi aspettiamo numerosi e numerose!”