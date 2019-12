Progettare una piccola cucina: alcuni utili suggerimenti

Le grandi cucine professionali sono il sogno di moltissimi cuochi professionisti e non: tuttavia spesso anche i professionisti devono imparare a operare in cucine dagli spazi ridotti. In tal caso, il modo migliore per lavorare senza problemi è quello di organizzare al meglio l'ambiente. Ma come fare?





Se si ha un ristorante con una cucina di piccole dimensioni è fondamentale che essa venga progettata in maniera rigorosa e scientifica. In questo modo si potranno evitare sprechi di spazio e sfruttare al meglio ogni angolo ottenendo interessanti vantaggi, sia per quanto riguarda l'estetica dell'ambiente che la sua funzionalità. Per questo motivo, se si sta progettando la cucina per il proprio ristorante è fondamentale rivolgersi a esperti del settore, che sappiano suggerire non solo quali elementi d'arredo acquistare, ma soprattutto come distribuire l'arredo all'interno dello spazio a disposizione. Bisogna sempre ricordare, infatti, che il personale di cucina lavora continuamente all'interno di questa stanza a stretto contatto e poter contare su una struttura ben organizzata nonostante il poco spazio a disposizione è fondamentale.

Il menu e il progetto della cucina

La progettazione della cucina va effettuata dopo aver definito il tipo di menu che si vuole proporre all'interno del ristorante. In questo modo si potranno organizzare al meglio le posizioni degli arredi e dei fuochi nonché i piani di appoggio e gli ambienti di passaggio per il movimento del personale. Non si può, infatti, progettare una cucina di un ristorante e solo successivamente rendersi conto che determinate disposizioni non sono comode e confortevoli per lavorare al tipo di pietanze che andranno preparate.

Per prima cosa, quindi, in accordo con lo chef, si dovrebbe definire un menu tipo: questo naturalmente non dovrà essere dettagliato ma abbastanza accurato da valutare le necessità di spazi, piani di appoggio e numero di fuochi da dover inserire all'interno della cucina.

Ad esempio, una trattoria, che preparerà soprattutto piatti tipici e caserecci, potrebbe avere esigenze differenti di un ristorante specializzato, ad esempio, nella cucina di pesce e frutti di mare. Definire al meglio il menu permetterà di avere una prima idea sulla progettazione della cucina: tuttavia, la definizione del menu non incide solo sull'organizzazione degli spazi, ma soprattutto sulla scelta delle attrezzature da lavoro.

Le attrezzature necessarie

Quando si parla di cucina di ristorante non si possono non prendere in considerazione le attrezzature necessarie per la preparazione delle diverse ricette. Si tratta soprattutto di elettrodomestici, di dimensioni più o meno ampie a seconda dei casi. Oltre al frigo e al freezer, infatti, si dovrà valutare la necessità di acquistare differenti tipologie di fruste da cucina, con o senza motore, frullatori, mixer o altro.

La scelta delle attrezzature deve essere effettuata con cura: non ci si deve preoccupare solo che esse siano in numero e dimensioni sufficienti alle esigenze del ristorante. Va ricordato che l'attrezzatura dovrebbe essere acquistata tenendo conto non tanto delle dimensioni della cucina (che sicuramente sono importanti) quanto piuttosto delle dimensiono della sala e, quindi, del numero di clienti che possono ordinare nello stesso tempo.

Un altro importante aspetto che riguarda la scelta delle attrezzature è che esse siano realizzate a norma di legge ossia che siano caratterizzate da materiali ad uso alimentare come previsto dalla normativa vigente. In questo modo si potrà avere la certezza di un corretto funzionamento che permetterà la preparazione delle diverse pietanze nei tempi necessari alla giusta organizzazione della cucina.

Non solo dimensioni: la forma della cucina

Quando si parla di cucina di piccole dimensioni non si sta offrendo una descrizione precisa dell'ambiente. Al di là delle misure, infatti, è fondamentale definire la forma della stanza. Se questa, ad esempio, si estende soprattutto in lunghezza si potranno avere esigenze completamente differenti rispetto a una cucina dalla forma quadrata. La forma influenza, proprio come le dimensioni, la scelta dell'arredo e del numero e lunghezza dei piani d'appoggio.

Per non rischiare, come già accennato può essere utile rivolgersi a professionisti del settore dell'arredo di ambienti nel settore della ristorazione. In questo modo si potrà avere la certezza di realizzare una cucina altamente funzionale, indipendentemente dalle dimensioni della stanza.