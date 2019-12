Busca: tutto pronto per la presentazione del nuovo libro sui Biazaci di Mirella Lovisolo

Domani, martedì 10 dicembre, alle ore 21 in Casa Francotto sarà presentato il libro di Mirella Lovisolo dal titolo ”I Biazaci di Busca, pittori della gente”.

Dopo la grande opera sui Biazaci di Busca voluta dall’associazione Bafile, uscita nel 2012, questa nuova pubblicazione di Lovisolo è il frutto di un’iniziativa del Comune, che ha voluto provvedere alla realizzazione di un libro diverso dal precedente, più agile e veloce, sia nel formato sia nel numero di pagine (un centinaio), volto a far conoscere i dipinti di Tommaso e Matteo Biazaci a partire dalla loro patria, Busca.

“Si sentiva la necessità – spiegano il sindaco Marco Gallo e l’assessore Ezio Donadio, che hanno seguito l’edizione – di una pubblicazione semplice e diretta sui quattrocenteschi pittori di Busca, cui la città deve una buona parte della sua notorietà in campo storico e culturale. Ringraziamo di cuore l’autrice, già amata professoressa di storia dell’arte a Busca e studiosa appassionata. Ci auguriamo si tratti di un strenna gradita a tutti buschesi e ai curiosi dell’argomento”.

“Ho cercato di usare – spiega l’autrice - un linguaggio discorsivo, che, limitando al minimo indispensabile le note, desidera essere accessibile a tutti. Lo scopo è diffondere uno strumento utile per capire i Biazaci ‘pittori di casa loro’, artisti dalla ricca espressività, piena di contenuti e di significato, avvincente per tutti. Dedico il libro alla città di Busca e in particolare ai miei ex-alunni, con i quali ho vissuto la gioia dei sopralluoghi alle cappelle, alla ricerca della bellezza e dei valori della città, i quali mi hanno dato entusiasmo e gratificazione, accogliendo in pieno il bene che ho sempre cercato di elargire loro con lo strumento didattico della storia dell’arte”.