 / Artigianato

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Artigianato | 03 febbraio 2026, 15:50

“Impresa Digitale” il portale di Confartigianato Cuneo che rende più immediato ed efficace l’accesso ai servizi online

La piattaforma si rinnova completamente per artigiani e PMI associate: dal monitoraggio di costi e ricavi al recupero crediti, dalla sicurezza sul lavoro ai bandi disponibili. Il direttore Meineri: "Un salto di qualità nell'assistenza digitale alle imprese del territorio"

Joseph Meineri, direttore generale di Confartigianato Imprese Cuneo - fotografia di Barbara Guazzone

Joseph Meineri, direttore generale di Confartigianato Imprese Cuneo - fotografia di Barbara Guazzone

Il portale “Impresa Digitale” di Confartigianato Cuneo cambia volto per offrire alle imprese associate una fruizione ancora più semplice, immediata e funzionale. La piattaforma online, pensata per artigiani e PMI, è oggi completamente rinnovata e orientata a rendere più chiara e intuitiva la gestione dei servizi digitali dedicati al mondo produttivo.

Tra le funzioni aggiornate vi sono il monitoraggio dell’andamento mensile di costi e ricavi, il recupero crediti, l’acceso immediato ai documenti sulla sicurezza del lavoro e all’archivio di tutte le certificazioni aziendali, lo scadenziario aziendale e un’informazione costante su bandi e contributi in erogazione per eventuali investimenti.  

A seguire l’intervista a Joseph Meineri, direttore generale di Confartigianato Imprese Cuneo.

Daniela Bianco / Daria Abashkina

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium