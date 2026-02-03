“Impresa Digitale” il portale di Confartigianato Cuneo che rende più immediato ed efficace l’accesso ai servizi online

Il portale “Impresa Digitale” di Confartigianato Cuneo cambia volto per offrire alle imprese associate una fruizione ancora più semplice, immediata e funzionale. La piattaforma online, pensata per artigiani e PMI, è oggi completamente rinnovata e orientata a rendere più chiara e intuitiva la gestione dei servizi digitali dedicati al mondo produttivo.

Tra le funzioni aggiornate vi sono il monitoraggio dell’andamento mensile di costi e ricavi, il recupero crediti, l’acceso immediato ai documenti sulla sicurezza del lavoro e all’archivio di tutte le certificazioni aziendali, lo scadenziario aziendale e un’informazione costante su bandi e contributi in erogazione per eventuali investimenti.

A seguire l’intervista a Joseph Meineri, direttore generale di Confartigianato Imprese Cuneo.