"Sempre nei pensieri più cari di famiglie e amici": una messa per ricordare i quattro musicisti cuneesi morti nove anni fa

Il 6 marzo di 9 anni fa un drammatico incidente sulla A21, al rientro da una tournée in Trentino, spezzò la vita di quattro musicisti cuneesi, destando un enorme cordoglio non solo in tutta la provincia Granda, ma in tutta Italia. Il giorno dei funerali fu lutto cittadino. Migliaia le persone che parteciparono alla funzione religiosa.

Per ricordare Marco Inaudi, saviglianese di 39 anni, apprezzatissimo bassista, Gian Paolo Giacobbe, cuneese, batterista di 45 anni e Dj, il 40enne fossanese Antonio Levrone e il talentuoso chitarrista Paolo Papini, il più giovane, morto a 31 anni, il prossimo 8 marzo alle 17.30 ci sarà una messa nella chiesa del Sacro Cuore, in corso Nizza.

A distanza di 9 anni, come si legge nel tiletto funebre, i quattro ragazzi di Cuneo sono "sempre nei pensieri più cari di famiglie ed amici".