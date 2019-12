Dopo la nevicata di questa mattina in arrivo alta pressione e tempo più stabile

Una perturbazione molto intensa è riuscita a portate la neve fino in pianura nonostante il blocco delle Alpi, ma durerà poco.

Da domani impennata delle temperature in quota e per qualche giorno avremo alta pressione a mantenere stabile il tempo.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione:

- Da sabato 14 a lunedì 16 dicembre

Domani aumento delle temperature soprattutto in quota e massime che si porteranno anche fino i 15/16 °C, per poi stabilizzarsi qualche grado in meno nei giorni seguenti. Minime attorno 0/2 °C in pianura, 6/8 °C sulle coste.

Cielo per lo più sereno domani, poi gradualmente la nuvolosità aumenterà per correnti in quota via via più umide e possibili nebbie al mattino su pianure orientali e Liguria. Venti assenti o deboli di direzione variabile a partire da domenica. Domani ancora raffiche di Foehn sule Alpi.

- Da martedì 17 dicembre

Nuove perturbazioni arriveranno nella seconda parte della settimana con neve sulle Alpi e piogge sulle pianure, nei prossimi aggiornamenti capiremo l’intensità e la durata di questi passaggi perturbati.

Previsioni locali:

Cuneo - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona